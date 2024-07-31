Матерям-героиням в РФ окажут дополнительную поддержку

В России женщинам, которые воспитывают не менее 10 детей, присваивается звание «Мать-героиня» и полагается единовременная выплата в 1 млн рублей. При этом семьи с семью и более детьми могут претендовать на орден «Родительская слава» и 500 тыс. рублей. В качестве поддержки правительство выделит дополнительные средства на дальнейшую реализацию этой программы.