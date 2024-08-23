Материнство приводит женщин к изоляции

В большинстве культур по всему миру, в том числе в Китае, Японии, Индии и Южной Америке, молодые матери часто включают в рацион больше питательных веществ, массажей, напитков и травяных ванн, приготовленных близкими родственницами, женщинами из общины или нанятыми послеродовыми помощницами, которые будут ухаживать за матерью и ребенком около 40 дней. Таким образом новоиспеченные родительницы справляются с депрессией.