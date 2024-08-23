Материнство приводит женщин к изоляции

Мы давно знаем об опасности одиночества для здоровья. Его воздействие сравнивают с эффектом выкуривания 15 сигарет в день. Но до недавнего времени мало что было известно о перинатальном одиночестве.
В интервью с The Guardian одна молодая мама рассказала, что ее «добило» одиночество, и это несмотря на то, что у нее был заботливый партнер, ее поддерживала семья, друзья и знакомые.
Некоторые исследования показали, что 80−90% матерей чувствуют себя одинокими. Такое явления распространено по большей части среди молодых родителей.
Также одиночество чаще встречается среди определенных групп, таких как молодые родители, матери-иммигранты и беженки, матери без поддерживающих партнеров и матери, ухаживающие за ребенком со значительными проблемами со здоровьем.
Неудивительно, что от одиночества появляются проблемы с психическим здоровьем, и в случае матерей чаще всего встречается перинатальная депрессия. А хроническое одиночество чувствуют треть новоиспеченных родителей.
В большинстве культур по всему миру, в том числе в Китае, Японии, Индии и Южной Америке, молодые матери часто включают в рацион больше питательных веществ, массажей, напитков и травяных ванн, приготовленных близкими родственницами, женщинами из общины или нанятыми послеродовыми помощницами, которые будут ухаживать за матерью и ребенком около 40 дней. Таким образом новоиспеченные родительницы справляются с депрессией.
В западных обществах матери после родов зачастую предоставлены сами себе. И часто отцы не могут принять участие в воспитании ребенка, так как много работают и не могут отпроситься или взять законный отпуск по уходу за детьми.
Как рассказала женщина, первые месяцы казалось, что ее нервная система не приспособлена для постоянной психологической и физической заботы, в которой нуждался ее ребенок. Изоляция означала истощение, что уменьшало количество энергии, появлялось чувство одиночество.
Долгое время молодая мама думала, что ее вина в том, что она попала в порочный круг одиночества. Однако общение с другими матерями показало, что она не одна такая, и это явление достаточно распространено.
Они не рассказывали о своих чувствах, а общество не признавало трудности материнства и ухода за детьми. По словам Рут Нотон-Доу, сотрудника Йоркского университета, общество, которое не ценит молодых матерей, потерпело неудачу.
Нотон-Доу обнаружила, что структурные факторы одиночества разнообразны и включают бедность и неравенство, неадекватный и недоступный общественный транспорт, неразвитую инфраструктуру (включая небезопасные тротуары для детских колясок и слишком мало мест, где можно покормить или переодеть ребенка), ограниченный отпуск по уходу за ребенком и низкие выплаты по беременности и отцовству.
Также специалист выяснила, что риску перинатального одиночества особенно подвержены женщины-трудоголики. Дело в том, что они привыкли быть занятыми и нужными своим коллегам. Однако с наступлением материнства работу приходится отложить, из-за чего появляется депрессия.
Проблема заключается и в стереотипах. До сих пор многие люди считают, что мать должна быть основным человеком, который ухаживает за ребенком. Матери должны прислушиваться к когнитивным и эмоциональным потребностям своих детей. Мать должна быть довольна, счастлива и спокойна.
И проблема не только в самом уходе за детьми, а еще и в том, что приходится стремиться к идеалу в глазах общества.
Ситуацию исправить можно. Нотон-Доу предлагает проводить как можно больше мастер-классов для молодых матерей, устраивать для них различные мероприятия и, конечно, сделать длиннее отпуск по уходу за ребёнком.
Необходимо, что семья и друзья поддерживали молодых матерей, помогали им, поддерживали и давали отдохнуть, чтобы родительницы могли отдохнуть и посвятить свободное время себе и своим увлечениям.
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