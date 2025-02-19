Материалы для тестирования детей мигрантов подготовят в марте

Разделы тестов отличаются в зависимости от класса. Например, со второго по 11 классы задания разделяются на «Слушание», «Говорение», «Чтение», «Письмо», «Лексика» и «Грамматика». О том, как будет проходить набор детей иностранцев в первый класс, в ведомстве не сообщили.