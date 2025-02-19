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Материалы для тестирования детей мигрантов подготовят в марте

Детей будут проверять на знания русского языка.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Диагностические материалы на знание русского языка для тестирования детей иностранцев перед приемом их в школы будут разработаны к середине марта этого года. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Тестирование проводится по диагностическим материалам, составленным в соответствии с Требованиями для проведения тестирования на знание русского языка иностранными гражданами, установленными приказом Минпросвещения России.

Разделы тестов отличаются в зависимости от класса. Например, со второго по 11 классы задания разделяются на «Слушание», «Говорение», «Чтение», «Письмо», «Лексика» и «Грамматика». О том, как будет проходить набор детей иностранцев в первый класс, в ведомстве не сообщили.

Все задания нацелены на выявление способности иностранного гражданина обучаться на русском языке по российским образовательным программам.

Для прохождения теста дети должны набрать не менее трех баллов, что подтверждает соответствие уровня владения русским языком Требованиям в необходимом объеме. Оценка будет производиться по пятибалльной шкале.

Закон об обязательном тестировании детей иностранцев на знание русского языка вступит в силу 1 апреля 2025 года. В школах, в которых будет проводиться экзамен, будет необходимо создать две независимые комиссии, выделить учебные кабинеты и оснастить их необходимым оборудованием.

Процедуру вводят для того, чтобы обеспечивать равные права школьников. Кроме того, как минимум 20% детей мигрантов, обучающихся в российских школах, владеют русским языком на низком уровне или вовсе не знают его. Необходимо знакомить детей иностранцев с системой ценностей и традиций России.

Низкий уровень знаний языка у ребенка и, как следствие, неспособность общаться со сверстниками вызывает не только стресс, но и создает проблемы для учителей, которые не могут качественно передавать свои знания.

Ранее Володин сообщил о новом порядке медосмотра мигрантов.