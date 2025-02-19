Материалы для тестирования детей мигрантов подготовят в марте

Диагностические материалы на знание русского языка для тестирования детей иностранцев перед приемом их в школы будут разработаны к середине марта этого года. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Тестирование проводится по диагностическим материалам, составленным в соответствии с Требованиями для проведения тестирования на знание русского языка иностранными гражданами, установленными приказом Минпросвещения России.
Разделы тестов отличаются в зависимости от класса. Например, со второго по 11 классы задания разделяются на «Слушание», «Говорение», «Чтение», «Письмо», «Лексика» и «Грамматика». О том, как будет проходить набор детей иностранцев в первый класс, в ведомстве не сообщили.
Для прохождения теста дети должны набрать не менее трех баллов, что подтверждает соответствие уровня владения русским языком Требованиям в необходимом объеме. Оценка будет производиться по пятибалльной шкале.
Закон об обязательном тестировании детей иностранцев на знание русского языка вступит в силу 1 апреля 2025 года. В школах, в которых будет проводиться экзамен, будет необходимо создать две независимые комиссии, выделить учебные кабинеты и оснастить их необходимым оборудованием.
Процедуру вводят для того, чтобы обеспечивать равные права школьников. Кроме того, как минимум 20% детей мигрантов, обучающихся в российских школах, владеют русским языком на низком уровне или вовсе не знают его. Необходимо знакомить детей иностранцев с системой ценностей и традиций России.
Низкий уровень знаний языка у ребенка и, как следствие, неспособность общаться со сверстниками вызывает не только стресс, но и создает проблемы для учителей, которые не могут качественно передавать свои знания.
Ранее Володин сообщил о новом порядке медосмотра мигрантов.