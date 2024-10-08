Материальная ответственность: за что можно взыскать с работника компенсацию

В случае, если работник испортил технику, потерял имущество или решил присвоить что-либо, что принадлежит компании, нельзя просто так взять и вычесть деньги у него из зарплаты. Если поступить именно так, работодатель сам может оказаться в суде в качестве ответчика и приобрести проблемы с трудовой инспекцией.