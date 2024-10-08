Материальная ответственность: за что можно взыскать с работника компенсацию

В случае, если работник испортил технику, потерял имущество или решил присвоить что-либо, что принадлежит компании, нельзя просто так взять и вычесть деньги у него из зарплаты. Если поступить именно так, работодатель сам может оказаться в суде в качестве ответчика и приобрести проблемы с трудовой инспекцией.
Сумма к возмещению финансовых потерь зависит от обстоятельств произошедшего и от наличия договора о материальной ответственности. Об этом рассказали в Совкомбанке.
Что такое материальная ответственность
Материальная ответственность — это обязанность сотрудника возместить компании ущерб, если он повредил или уничтожил имущество организации, потерял или присвоил его.
Виды материальной ответственности
Материальная ответственность может быть двух видов — ограниченная и полная.
Ограниченная ответственность есть у всех работников, которые работают по трудовому договору.
За порчу имущества, его потерю или присвоение не могут взыскать больше размера среднемесячного заработка работника. Причем получить всю сумму ущерба сразу не получится. По закону, взимается лишь 20% с каждой зарплаты.
Полная материальная ответственность наступает у сотрудников, с которыми был заключен соответствующий договор. Но подписать его можно лишь с теми, в чьи должностные обязанности входит работа с материальными ценностями компании — деньгами, товаром и другим имуществом.
В таком случае работодатель вправе запросить полное возмещение ущерба с материально ответственного лица.
Полная материальная ответственность делится на два типа:
- индивидуальная — ущерб полностью возмещает тот работник, с кем заключен договор;
- коллективная (бригадная) — работодатель получает денежную компенсацию от группы.
В случае отказа возмещать стоимость ущерба работодатель имеет право подать на работника в суд. Также при увольнении сотрудник обязан заплатить по счетам.
Могут ли взыскать с работника, если договор о полной материальной ответственности не заключен
Согласно статье 243 ТК РФ, в некоторых случаях работник обязан выплатить полную сумму за причиненный ущерб.
Так, требовать полную сумму от работника можно в том случае, если работник:
- умышленно нанес ущерб;
- потерял ценность, полученную по разовой доверенности;
- повредил имущество, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- совершил противоправные действия, во время которых будет повреждено имущество (например, затеял драку и в процессе смахнул со стола оргтехнику);
- посвятил всех в служебную, коммерческую или иную тайну;
- нанес ущерб имуществу компании или продукции для реализации во внерабочее время (например, взял штатив для фотокамеры на выходные и испортил его).
В этих случаях работник обязан выплатить полную сумму за причиненный ущерб. Ее считают на основе стоимости, за которую оборудование можно купить в тот день, когда его испортили, или когда повреждение было обнаружено.
Когда нельзя взыскать ущерб
Если будет доказано, что имущество было повреждено при форс-мажорных или иных обстоятельствах, на компенсацию рассчитывать не приходится.
Итак, согласно статье 239 ТК РФ, к обстоятельствам, когда из зарплаты работника не вычитается сумма ущерба, относятся:
- форс-мажорные обстоятельства — при пожаре сотрудник пытался спасти имущество и второпях повредил его, или разбил окна, пытаясь выбраться наружу;
- самооборона — работник с помощью имущества компании оборонялся от грабителей и пытался спасти имущество;
- ненадлежащие условия для содержания имущества — отсутствие холодильных камер в летнее время для хранения продукции или отказ руководства устанавливать надежные замки и сигнализацию.
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