«Матерей-героинь» уравняют с Героями Труда

Кроме того, матери-героини будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 36,5 тысячи рублей к своей пенсии, также подлежащее ежегодной индексации. Заявление на получение этих выплат можно будет подать после вступления закона в силу. Матери-героини, которые уже получают пенсию, смогут получить дополнительные суммы за текущий год в первой половине 2026 года, отметил глава Кабинета министров.