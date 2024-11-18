Матерей чаще отцов осуждают за невоспитание детей

В половине случаев по этой статье были осуждены люди в возрасте от 30 до до 39 лет. За ними следуют категории от 40 до 49 лет (58 человек) и от 25 до 29 лет (28 человек). В возрастной группе от 18 до 24 лет осуждены 16 человек, среди старших возрастных категорий — семь человек от 50 до 59 лет и два старше 60 лет. Уточняется, что большинство из них не имели высшего образования (191 человек) и постоянного дохода (136 человек).