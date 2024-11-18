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Матерей чаще отцов осуждают за невоспитание детей

Это показала статистика судебных дел.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Судебный департамент при Верховном суде РФ предоставил статистику, согласно которой отцов с три раза реже, чем матерей привлекают к уголовной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на департамент.

В первом полугодии 2024 года из 213 осужденных по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) женщинами оказались 76%.

В половине случаев по этой статье были осуждены люди в возрасте от 30 до до 39 лет. За ними следуют категории от 40 до 49 лет (58 человек) и от 25 до 29 лет (28 человек). В возрастной группе от 18 до 24 лет осуждены 16 человек, среди старших возрастных категорий — семь человек от 50 до 59 лет и два старше 60 лет. Уточняется, что большинство из них не имели высшего образования (191 человек) и постоянного дохода (136 человек).

109 людям были назначены исправительные работы, а 40% нарушителей получили штраф в размере от пяти до 25 тысяч рублей. За полгода общая сумма взысканий составила 1,3 миллиона рублей. Суд приговорил к тюремному заключение сроком на один год семь человек, а условный срок получили еще семеро.

Ранее выяснилось, что судья при вынесении приговора смотрит на пол подсудимого.