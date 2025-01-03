Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею

«Что касается оценки вероятности остаться “при своих” к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса (около 15−20 тысяч рублей). Если он решит потратить 20% этой суммы на лотерейные билеты, то: вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до 1000 рублей) — примерно 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%», — сказал Оселедец.