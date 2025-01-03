Математик оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2%, заявил РИА Новости один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
Так он прокомментировал желание немалого числа людей играть в лотереи в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.
Билет, купленный в онлайн-приложении «Столото» и зарегистрированный на номер из Сахалинской области, выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
«Что касается оценки вероятности остаться “при своих” к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере среднего бонуса (около 15−20 тысяч рублей). Если он решит потратить 20% этой суммы на лотерейные билеты, то: вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до 1000 рублей) — примерно 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%», — сказал Оселедец.
«То есть математика подсказывает: лучше потратить премию на подарки близким — это гарантированно принесет больше радости, чем погоня за призрачным лотерейным счастьем!» — добавил ученый.