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Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.

Источник: © РИА Новости

Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.

«Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею — эти события статистически независимы», — сказал Оселедец РИА Новости.

По его словам, новогодние чудеса лучше «создавать своими руками», а не надеяться на случайный выигрыш.

«Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь», — с иронией добавил ученый.