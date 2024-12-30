Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.
«Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею — эти события статистически независимы», — сказал Оселедец РИА Новости.
По его словам, новогодние чудеса лучше «создавать своими руками», а не надеяться на случайный выигрыш.
«Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь», — с иронией добавил ученый.