Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

«Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь», — с иронией добавил ученый.