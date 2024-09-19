Математическая задача для детей поставила взрослых в тупик

В последнее время кажется, что математические задачи для школьников становятся все сложнее. Одна из родительниц поделилась головоломкой, которую должен был решить ее ребенок самостоятельно. Как передает The Mirror, женщина признала, что находится в тупике после получения ответа.
Итак, условия задачи следующие: «На выставке зарегистрировано 49 собак. Маленьких собак на 36 больше, чем крупных. Сколько маленьких собак было зарегистрировано на выставке?».
После того, как задача завирусилась в Сети, пользователи стали предполагать, что маленьких собак было 36. Другие же утверждали, что ответ на задачу в самом условии, то есть животных было 49, причем они не объяснили, как пришли к этому выводу.
Несколько людей разобрались в условии и решили задачу через неизвестное: количество больших собак — х, а маленьких— х + 36. Следовательно, отсюда получается уравнение х + х + 36 = 49. Получается, что крупных собак было 6,5, а мелких — 42,5, что на самом деле невозможно.
Мама первоклассника поделилась правильным ответом. Выяснилось, что собак, и правда, было 42,5. Так, в воображаемом мероприятии участвовало 42 собаки и еще половина одного животного. Позже оказалось, что в самой задаче была ошибка, однако семилетние дети решили ее правильно в соответствии с имеющимися условиями.
Ранее в Сети появилась головоломка, которая поставила сотни людей в тупик.