Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать застрявшей в космосе женщины-астронавта рассказала о ее здоровье

Сунита Уильямс отправилась на космическую орбиту в июне.

Источник: NASA

Мать женщины-астронавта Суниты Уильямс, которая почти 300 дней находится на орбите, поделилась подробностями о состоянии здоровья дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

Как призналась Бонни Пандья, новость о задержке дочери в космосе на несколько месяцев оказалась для нее большой неожиданностью, но она понимает, что такие ситуации случаются с первоклассными астронавтами NASA.

Пандья сообщила, что разговаривает с дочерью раз в несколько дней. Несмотря на длительное пребывание на орбите, Сунита Уильямс чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет возвращения на Землю.

Ранее эксперты NASA высказывали опасения по поводу здоровья Суниты Уильямс. Такое длительное пребывание в космосе может негативно сказаться на организме. Однако, по словам матери Уильямс, ее дочь остается в отличной форме.

«Они тренируются по 2−2,5 часа каждый день», — сказала Бонни Пандья и добавила, что астронавты должны придерживаться строгой программы тренировок, чтобы избежать атрофии мышц.

Сунита Уильямс и Барри Уилмор отправились в космическое пространство на борту корабля Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже 13—14 июня. Однако из-за неисправности корабля срок возвращения космонавтов постоянно откладывался. Изначально возвращение было запланировано на февраль 2025 года, однако вскоре NASA объявило, что планирует вернуть астронавтов на Землю 19 или 20 марта.

Таким образом, Сунита Уильямс и Барри Уилмор пробудут на орбите около девяти месяцев. Это не рекорд по пребыванию человека в космосе, но все же значительный срок. Обычно миссии на МКС длятся около шести месяцев. Более длительное пребывание человека в условиях низкой гравитации вызывает серьезные изменения в организме человека: со временем у астронавтов слабеют мышцы. Более того, длительное воздействие космической радиации повышает риск развития онкологических заболеваний.

В феврале 2024 года командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Он превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 год, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

А уже 5 июня 2024 года Олег Кононенко стал первым, кто суммарно провел в космосе 1 тыс. суток. В общей сложности Кононенко выполнил семь выходов в открытый космос (из них два — в ходе пятого полета) общей продолжительностью 44 часа 30 минут.