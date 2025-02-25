Мать застрявшей в космосе женщины-астронавта рассказала о ее здоровье

Таким образом, Сунита Уильямс и Барри Уилмор пробудут на орбите около девяти месяцев. Это не рекорд по пребыванию человека в космосе, но все же значительный срок. Обычно миссии на МКС длятся около шести месяцев. Более длительное пребывание человека в условиях низкой гравитации вызывает серьезные изменения в организме человека: со временем у астронавтов слабеют мышцы. Более того, длительное воздействие космической радиации повышает риск развития онкологических заболеваний.