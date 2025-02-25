Мать застрявшей в космосе женщины-астронавта рассказала о ее здоровье

Мать женщины-астронавта Суниты Уильямс, которая почти 300 дней находится на орбите, поделилась подробностями о состоянии здоровья дочери. Об этом сообщает Daily Mail.
Как призналась Бонни Пандья, новость о задержке дочери в космосе на несколько месяцев оказалась для нее большой неожиданностью, но она понимает, что такие ситуации случаются с первоклассными астронавтами NASA.
Пандья сообщила, что разговаривает с дочерью раз в несколько дней. Несмотря на длительное пребывание на орбите, Сунита Уильямс чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет возвращения на Землю.
Ранее эксперты NASA высказывали опасения по поводу здоровья Суниты Уильямс. Такое длительное пребывание в космосе может негативно сказаться на организме. Однако, по словам матери Уильямс, ее дочь остается в отличной форме.
«Они тренируются по 2−2,5 часа каждый день», — сказала Бонни Пандья и добавила, что астронавты должны придерживаться строгой программы тренировок, чтобы избежать атрофии мышц.
Сунита Уильямс и Барри Уилмор отправились в космическое пространство на борту корабля Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Ожидалось, что миссия продлится всего восемь дней и космонавты вернутся уже
Таким образом, Сунита Уильямс и Барри Уилмор пробудут на орбите около девяти месяцев. Это не рекорд по пребыванию человека в космосе, но все же значительный срок. Обычно миссии на МКС длятся около шести месяцев. Более длительное пребывание человека в условиях низкой гравитации вызывает серьезные изменения в организме человека: со временем у астронавтов слабеют мышцы. Более того, длительное воздействие космической радиации повышает риск развития онкологических заболеваний.
В феврале 2024 года командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Он превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 год, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
А уже 5 июня 2024 года Олег Кононенко стал первым, кто суммарно провел в космосе 1 тыс. суток. В общей сложности Кононенко выполнил семь выходов в открытый космос (из них два — в ходе пятого полета) общей продолжительностью 44 часа 30 минут.