Мать всех демократических драконов-СМИ закрывают: Чем Трамп заменит USAID

Со вступлением Дональда Трампа в должность американского президента Белый дом начал демонтаж Агентства США по международному развитию USAID (United States Agency for International Development). В начале февраля Госсекретарь США Марко Рубио был назначен исполняющим обязанности администратора Агентства — руководителем USAID. Ожидалось, что его штат будет сокращен в десятки раз. После шести недель анализа, выяснилось, что официальному закрытию подлежат 83% программ USAID, так как они тратили миллиарды долларов на не отвечающие интересам США цели. Военный обозреватель Александр Хоффманн о том, чем Администрация Дональда Трампа заменит агентство специально для ВФокусе Mail.