В новых сериях известного мультфильма мать свинки Пеппы беременна

Создатели мультфильма «Свинка Пеппа» официально объявили, что у мамы-свинки будет ребенок. В новом эпизоде, который выйдет 30 марта она вместе с папой-свинкой сообщит своим двум детям, что скоро в семье станет на одного ребенка больше. В предстоящем 11-м сезоне будет показано, как протекает беременность и роды, сообщают СМИ.
О беременности героини стало известно из выпуска британского утреннего шоу Good Morning Britain, где показали небольшой отрывок объявления мамы-свинки о том, что она беременна.
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По словам Эсры Кафер, старшего вице-президента по стратегии и управлению франшизами в Hasbro, данный эпизод в особенности важен для детей дошкольного возраста, в семье которых появился еще один ребенок.
Как и любой четырехлетний ребенок, по мере взросления Пеппа будет испытывать целый спектр эмоций: радость, ревность, волнение и замешательство. Глядя на это, дети поймут, что выражать чувства — это нормально.
Как правильно рассказать ребенку о беременности
По словам консультанта по воспитанию Софи Буше Джайлс, беременность матери — абстрактное понятие для ребенка. Он может говорить, что «в животике у мамы живет малыш», однако это не значит, что он обязательно понимает это.
Лучше всего заранее рассказать ребенку о новом малыше, в идеале — со второго триместра, но важно подавать информацию небольшими порциями, часто и в непринужденной обстановке.
В каждой семье к новому малышу относятся по-разному, но, говорит Джайлс, есть конкретные ошибки. К ним относится, например, ожидание рождения ребенка, чтобы рассказать старшему о брате или сестре. Также взрослые могут настаивать на том, чтобы отдать младенцу старые игрушки первых детей, к которым они все еще привязаны.
Маленькие дети очень чувствительны к эмоциям окружающих. Поэтому родителям важно сохранять позитивный настрой и постепенно рассказывать, что произойдет после рождения ребенка.
Эксперт по развитию детей Аманда Гаммер рекомендует не делать из объявления о беременности торжественный момент. Нужно вплести эту новость в повседневную жизнь, например, во время чтения книги, где у героя в семье появляется еще один малыш, аккуратно рассказать о том, что и у ребенка родится младший брат или младшая сестра.
Помимо прочего, не стоит перегружать ребенка информацией. Ему не нужны уроки биологии. Знаний о том, что в животе у мамы находится малыш, который скоро появится на свет, будет достаточно.
Важно дать ребенку пережить эти эмоции и прийти в себя, поддержать его и не дать впасть в депрессию.
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