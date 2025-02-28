В новых сериях известного мультфильма мать свинки Пеппы беременна

Эксперт по развитию детей Аманда Гаммер рекомендует не делать из объявления о беременности торжественный момент. Нужно вплести эту новость в повседневную жизнь, например, во время чтения книги, где у героя в семье появляется еще один малыш, аккуратно рассказать о том, что и у ребенка родится младший брат или младшая сестра.