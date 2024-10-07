Мать Пи Дидди выступила с заявлением в защиту сына на фоне скандала

В 2023 году Кэсси подала иск в суд против Пи Дидди. По ее словам, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более чем десяти лет. Вентура подчеркнула, что Комбс познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». Однако всего через сутки после того, как Кэсси подала иск против музыканта, пара пришла к мировому соглашению. Детали этого соглашения не разглашаются.