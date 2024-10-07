Мать Пи Дидди выступила с заявлением в защиту сына на фоне скандала

Мать рэп-исполнителя Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) Дженис Смоллс Комбс опубликовала заявление в защиту сына, которого обвиняют в торговле людьми и сексуализированном насилии. Текст заявления публикует портал Us Weekly.
Мать рэпера заявила, что «опустошена и глубоко опечалена» обвинениями в адрес ее сына. Она отметила, что сейчас Пи Дидди судят «не за правду, а за повествование, созданное из лжи».
«Быть свидетелем того, что похоже на публичное линчевание моего сына, прежде чем у него была возможность доказать свою невиновность, — это невыносимо», — заявила Дженис Смоллс Комбс.
Она заявила, что не стремится изобразить своего сына невиновным, добавив, что «он совершал ошибки в своем прошлом, как и все мы». Она вспомнила ситуацию, когда рэпер избил свою бывшую девушку в отеле в 2016 году.
Жестокие кадры избиения были опубликованы CNN в мае этого года. На видеозаписи видно, как рэпер избивает свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Вскоре после публикации видео он извинился за свое поведение, хотя имя Кэсси в извинительном обращении упомянуто не было.
В 2023 году Кэсси подала иск в суд против Пи Дидди. По ее словам, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более чем десяти лет. Вентура подчеркнула, что Комбс познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». Однако всего через сутки после того, как Кэсси подала иск против музыканта, пара пришла к мировому соглашению. Детали этого соглашения не разглашаются.
Мать артиста Дженис Смоллс Комбс также отметила, что общество осудило ее сына за то, что он не соответствует образу «хорошего человека». Она призвала дать ее сыну возможность изложить свою точку зрения.
«У многих людей, которые были несправедливо осуждены и позже оправданы, отняли свободу не потому, что они были виновны в преступлениях, а потому, что они не соответствовали образу того, кого это общество считает “хорошим человеком”.
Наконец, Дженис Смоллс Комбс заявила, что ложные обвинения в сексуализированном насилии мешают жертвам добиться правосудия.
В марте 2024 года в домах рэпера в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски. В ходе обысков следователи изъяли ноутбуки, флеш-накопители и все, что могло бы помочь в расследовании этого дела. В настоящий момент полиция проверяет сообщения о том, что рэпер якобы накачивал запрещенными веществами молодых женщин, а также занимался торговлей людьми, вымогательством и распространением огнестрельного оружия.
17 сентября рэпера Пи Дидди взяли под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. 2 октября стало известно, что более 60 мужчин и 60 женщин готовы подать иск в суд на рэпера Шона Комбса (более известного как Diddy) с обвинениями в сексуальном насилии. Большинство дел подадут в Нью-Йорке и Калифорнии. Адвокат артиста Тони Базби уточнил, что 25 из 120 заявителей, которые хотели сделать карьеру в музыкальной или телевизионной индустрии, были несовершеннолетними.