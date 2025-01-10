Мать-одиночка в США получила 20 тысяч долларов чаевых на Рождество

В новогодние праздники всегда хочется какого-нибудь чуда, и лучший способ гарантировать, чтобы оно произошло — создать чудо самому. Именно так и поступил американский певец и рэпер Post Malone, встретивший уставшую девушку-бармена в Техасском баре — он оставил девушке 20 тысяч долларов чаевыми и изменил ее жизнь.
Историей щедрого поступка поделилось издание Music Mayhem.
Рене Браун 36 лет, она живет с девятилетней дочерью Илианой в Хьюстоне, штат Техас, и воспитывает ее одна. Работает Рене в небольшом баре The Railyard, куда в основном ходят только местные, и зарабатывает совсем немного. В 2024 году девушке пришлось взять Рождественскую смену и оставить дочь одну дома — праздник в семье, казалось, не получался.
Но в праздничную ночь все изменилось: в заведении неожиданно оказался известный певец и исполнитель рэп-музыки Остин Ричард Пост, более известный, как Post Malone. Уставшая девушка его растрогала, и рэпер оставил ей невероятно щедрые чаевые: 20 тысяч долларом (2 миллиона рублей).
До этого, чтобы прокормить себя и ребенка, Рене приходилось совмещать две работы, а еще она сама учит дочь на дому. «Смена началась как обычно, и я старалась быть в хорошем настроении и поменьше думать о том, что моя дочка сейчас совсем одна», — продолжает свой рассказ девушка. Обычно они пекли печенье и вместе смотрели фильмы, но впервые за 9 лет Рене не смогла получить выходной в Рождество.
«Я оставила дочь дома, не подозревая, что Господь уготовил для меня чудо этим вечером. Он самая скромная и благородная знаменитость, которую я знаю — храни тебя Бог, Остин», — сообщила изданию девушка.
Ближе к вечеру бар заполнился людьми, и коллега вдруг рассказала Рене, что во дворе стоит компания музыкантов, один из которых — Post Malone. «Сперва я решила, что она шутит, но через полчаса все же оторвалась от работы и выглянула — там действительно стоял он».
Рене решила позаботиться о музыканте и сделать так, чтобы в баре ему было комфортно. Большинство посетителей бара — завсегдатаи, которые живут рядом, и Рене их хорошо знает. «Я попросила их не приставать к звезде с глупыми просьбами и просто принять его как хорошего соседа», — объясняет девушка, отмечая, что атмосфера в баре стала дружелюбнее.
Рэпер и его друзья просидели в баре до закрытия и ушли далеко за полночь: за это время они заказали несколько напитков и послушали музыку в барном автомате. Перед уходом Post Malone попросил счет, но, к удивлению музыканта, платить было не нужно: за все его напитки платили другие посетители, которые были рады встретить звезду и дружелюбно провести с ним время.
Остин настаивал на том, чтобы с него взяли хоть какие-то деньги, чтобы он мог оставить чаевые. «Я взяла с него пару центов за автомат и начала закрывать смену: сперва разобралась со счетами, потом перешла к чаевым. Когда я дошла до его счета, я обомлела: там было 20 тысяч долларов», — признается Рене.
Девушка признается, что на этом ее нервная система сдалась окончательно, и она разревелась от нахлынувших эмоций: «я волновалась за дочь, устала от работы, много общалась с посетителями, удивилась новому знакомству, а в довершение всего — эти чаевые», — объясняет она.
Я плакала и говорила ему слова благодарности, но, думаю, он все равно не догадывался, как много это для меня значило.
Рене объясняет, что вынуждена много работать и заниматься ребенком, и может рассчитывать только на себя. Они с дочерью не могут позволить себе машину, а в августе были вынуждены переехать, в процессе лишившись всех накоплений. Теперь, как объясняет девушка, она может досрочно оплатить аренду, отложить часть денег в качестве накоплений и оставить одну работу: она давно пытается открыть собственный бизнес.
Это настоящее благословение. Я буду вспоминать его визит до конца жизни.
Рене надеется, что эта история дойдет до рэпера, и он прочитает, насколько она ему благодарна. «Мы с моим другом Мэттью много лет поклонники Post Malone, а теперь еще и смогли встретиться с ним лично. Снова хочется повторить, что, думаю, он даже не подозревает, как сильно он мне помог», — пишет она.
Ранее рассказывали другую трогательную рождественскую историю: во время ремонта мужчина нашел подарок, который должен был получить 47 лет назад.