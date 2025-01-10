Мать-одиночка в США получила 20 тысяч долларов чаевых на Рождество

До этого, чтобы прокормить себя и ребенка, Рене приходилось совмещать две работы, а еще она сама учит дочь на дому. «Смена началась как обычно, и я старалась быть в хорошем настроении и поменьше думать о том, что моя дочка сейчас совсем одна», — продолжает свой рассказ девушка. Обычно они пекли печенье и вместе смотрели фильмы, но впервые за 9 лет Рене не смогла получить выходной в Рождество.