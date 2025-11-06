Мать нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, американский кинорежиссер Мира Наир, приезжала в Россию на кинофестиваль в 2013 году. Об этом сообщает Daily Storm.
Издание уточнило, что это было в 2013 году. Тогда Наир посещала Санкт-Петербург, где и проходил кинофестиваль «Послание к человеку». Она была не просто гостем мероприятия, а возглавляла жюри.
«В ходе общения с журналистами она рассказывала, что наибольшее впечатление на нее произвели картины Андрея Тарковского», — указано в материале.
Отмечается, что после просмотра фильма «Иваново детство» Наир захотела ознакомиться также и с остальными его работами. Кроме того, она смотрела фильмы «Такси-блюз» Павла Лунгина и «Первый учитель» Андрея Кончаловского.
Кроме того, в 1990 году на кинофестивале в Каннах Мира Наир лично познакомилась с русским режиссером Алексеем Германом — старшим. По ее словам, он является «номенклатурным режиссером», которого власти Советского Союза отправили туда, чтобы их «кино не осталось без призов».
Мира Наир родилась в 1957 году в индийском Пенджабе. В 19 лет она переехала в США, где стала учиться в Гарварде. В 1991 году вышла замуж за академика Махмуда Мамдани. В общей сложности Наир работала в качестве режиссера над 16 фильмами.