Мать Беннингтона заявила, что ее сына хотели при жизни заменить на солистку

Мать бывшего солиста Linkin Park Честера Беннингтона Сьюзан Юбэнкс заявила, что второй солист группы Майк Шинода угрожал ее сыну заменой на другую артистку. Об этом она рассказала в беседе с Rolling Stone.
Юбэнкс отметила, что чувствует себя преданной из-за того, что в Linkin Park пришла певица Эмили Армстронг. По словам матери Беннингтона, это вызывает у нее шок: теперь Армстронг исполняет песни, которые написал ее сын.
«Они изо всех сил стараются стереть прошлое», — отметила она.
Женщина рассказала, что Шинода говорил бывшему солисту о том, что его песни будут звучать лучше с женским вокалом.
Беннингтон умер в 2017 году. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У него остались шестеро детей.
6 сентября Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента его смерти. Он будет называться From Zero и включит в себя 11 треков. В обновленный состав добавили вокалистку Эмили Армстронг, которую заподозрили в участии в секте саентологов.