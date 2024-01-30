Мастеру перевоплощений Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Лучшие роли

Известный изображением на экране сложных, страдающих психическими отклонениями персонажей, Бэйл и в жизни не всегда бывает сдержан. Как и у некоторых его героев, у актера вспыльчивый характер, отмечает The Guardian и вспоминает два инцидента. В 2008 году Бэйл был арестован по подозрению в нападении на свою мать и сестру в отеле «Дорчестер» в Лондоне в том же году. Тогда против него не выдвинули обвинения, сославшись на недостаточность доказательств. В 2009 году он обрушился с критикой в адрес оператора-постановщика на съемках фильма «Терминатор: Спасение». Утечка аудиозаписи разлетелась по Сети.