Мастеру перевоплощений Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Лучшие роли

Этот актер бесчисленное количество раз менял свой вес и телосложение, готовясь к разным ролям. Однако работа не заканчивалась лишь внешними изменениями — его герои почти всегда задумчивы, проницательны, а зачастую еще и смертельно опасны. Британскому актеру Кристиану Бэйлу 30 января исполнилось 50 лет. РБК Life вспоминает самые невероятные преображения актера на экране.
Бэйл родился в семье артистов: его мать работала акробаткой в цирке, а дед был дублером «короля вестернов» актера Джона Уэйна. Первое появление на экране случилось в рекламе кондиционера для белья Lenor. В 13 лет он получил главную роль в экранизации Стивена Спилберга романа Джеймса Балларда «Империя Солнца».
С тех пор с участием актера вышло более 50 фильмов. Он сыграл застенчивого Лори в «Маленьких женщинах» (1994), Деметрия в экранизации пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1999), серийного убийцу под маской успешного нью-йоркского инвестиционного банкира в «Американском психопате» (2000), клирика по имени Джон Престон в антиутопии «Эквилибриум» (2002). Первый опыт экстремальной диеты случился ради роли станочника Тревора Резника, который страдает от бессонницы, в «Машинисте» (2004). Тогда актер похудел на 27 кг. В 2005 году на экраны вышел «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана. Чтобы воплотить образ супергероя, нужно было быстро набрать вес — актер набрал 45 кг за полгода.
«Мне предстояло много работы, потому что Бэтмен — одна из тех ролей, для которых нужно быть в приличной форме. Я ел как сумасшедший, пытаясь набрать вес. На самом деле я переборщил. Когда я приехал в Англию, Нолан посмотрел на меня в шоке и сказал: “Боже, ты как какой-то медведь гризли!” Это было не очень полезно для здоровья. Поэтому я начал тренироваться и много бегать, чтобы вернуть свой обычный вес обратно», — рассказывал Бэйл.
Актер проделывал это снова и снова. В 2010 году для роли тренера по боксу Дикки Эклунда в фильме «Боец» (2010) он скинул почти 14 кг, а позднее для «Аферы по-американски» (2013) набрал почти 20 кг. После этого актер дал слово отказаться от таких практик, но для роли вице-президента США (2001−2009) Дика Чейни в биографическом фильме «Власть» (2018) решил рискнуть, а затем еще раз — для «Ford против Ferrari» (2019). После выхода последнего Бэйл заверил, что с этими «американскими горками» покончено.
«Да, я продолжаю говорить, что с этим покончено. Но сейчас я действительно думаю, что с этим покончено», — отмечал Бэйл.
Известный изображением на экране сложных, страдающих психическими отклонениями персонажей, Бэйл и в жизни не всегда бывает сдержан. Как и у некоторых его героев, у актера вспыльчивый характер, отмечает The Guardian и вспоминает два инцидента. В 2008 году Бэйл был арестован по подозрению в нападении на свою мать и сестру в отеле «Дорчестер» в Лондоне в том же году. Тогда против него не выдвинули обвинения, сославшись на недостаточность доказательств. В 2009 году он обрушился с критикой в адрес оператора-постановщика на съемках фильма «Терминатор: Спасение». Утечка аудиозаписи разлетелась по Сети.
Если изучить фильмографию Бэйла, то в ней не удастся найти ни одной романтической комедии. Сам актер подтверждает, что не видит себя в таком жанре, а подобные предложения считает странными.
«Недавно меня попросили сняться в романтической комедии, и я подумал, что они сошли с ума. Я не знаю, почему кто-то предложил мне романтическую комедию. Я вот нахожу “Американского психопата” очень забавным», — объяснял Бэйл.
Его актерские работы были отмечены премиями «Сатурн», Гильдии киноактеров, «Золотой глобус» и, конечно, «Оскар», который он получил в 2011 году за роль второго плана в фильме «Боец». После его еще трижды номинировали на последнюю — за «Аферу по-американски», «Игру на понижение» и «Власть».
Однако есть более строгие критики, которые ставят под сомнение актерские способности Бэйла. По признанию актера, это его дети.
«Они думают, что я худший актер на свете. Моя дочь не может поверить, что мне кто-то платит», — шутил актер.
С 2000 года Кристиан Бэйл женат на бывшей модели Сиби Блажич. У пары двое детей — дочь Эммалайн (род. 2005) и сын Джозеф (род. 2014).