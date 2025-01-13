Мастер потратила 14 часов на «сумасшедший» маникюр

Ким начала заниматься маникюром в 2022 году и использовала только однотонное покрытие. Однако, по словам девушки, она хотела, чтобы в Мельбурне все ее знали как «мастера по созданию безумных дизайнов». Она мечтала отличаться от других маникюрщиц, поэтому решила мыслить нестандартно.