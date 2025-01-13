Мастер потратила 14 часов на «сумасшедший» маникюр

3D-кальмары, осьминоги, тамагочи, порция суши и даже тарелка супа — и все это на ногтях. Такой необычный маникюр с замысловатым дизайном делает 27-летняя Лиза Ким из Австралии, о которой рассказал New York Post.
Ким начала заниматься маникюром в 2022 году и использовала только однотонное покрытие. Однако, по словам девушки, она хотела, чтобы в Мельбурне все ее знали как «мастера по созданию безумных дизайнов». Она мечтала отличаться от других маникюрщиц, поэтому решила мыслить нестандартно.
«Мне не нравится быть простой или обычной, мне нравится шокировать людей», — рассказала она.
Свои эскизы девушка не отрабатывает. Вместо этого она предпочитает впервые воплощать их в жизнь вместе с клиентами. Ким спрашивает, какой бы цвет они хотели, а после начинает экспериментировать.
На самый сложный дизайн у Ким ушло 14 часов кропотливой работы. Самый дорогой набор для создания маникюра обошелся ей в 1800 долларов (около 184 тысяч рублей). Клиенты платят девушке от 110 до 140 долларов (от 11,2 до 14,2 тысячи рублей) за час.
В среднем один дизайн занимает у Ким около двух с половиной часов. В неделю девушка принимает одного-двух клиентов, а в самый удачный месяц зарабатывает восемь-девять тысяч долларов (815−917 тысяч рублей) на маникюре, социальных сетях и рекламных контрактах с известными брендами.
Еще один мастер маникюра с необычными идеями живет в Японии. Там девушка делает накладные ногти из пластикового мусора.