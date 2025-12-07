Массовый ночной удар по Украине: что известно о повреждениях в Кременчуге и Фастове

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для Украины за последние месяцы. Мониторинговые ресурсы пишут, что Россия применила крупный набор средств поражения, нанеся массовый комбинированный удар по объектам в нескольких регионах. Под атаку попали окрестности Киева, в том числе Фастов, а также Полтавская область, где основным эпицентром вновь стал Кременчуг.