Массовый ночной удар по Украине: что известно о повреждениях в Кременчуге и Фастове

Минувшая ночь стала одной из самых напряжённых для Украины за последние месяцы. Мониторинговые ресурсы пишут, что Россия применила крупный набор средств поражения, нанеся массовый комбинированный удар по объектам в нескольких регионах. Под атаку попали окрестности Киева, в том числе Фастов, а также Полтавская область, где основным эпицентром вновь стал Кременчуг.
По данным украинских источников, удар включал использование беспилотников типа «Герань», оперативно-тактических ракет «Искандер» и гиперзвуковых «Кинжалов». В Фастове повреждён железнодорожный вокзал. В Кременчуге власти сообщили о перебоях в подаче электроэнергии, воды и отопления.
Украинские мониторинговые каналы утверждают, что именно Кременчуг стал главной целью атаки. Город подряд получил как минимум три гиперзвуковых удара «Кинжалом» — крайне редкий случай для одного эпизода. Беспилотники атаковали «волнами»: их возвращение фиксировали каждые 20−40 минут, что, по оценкам местных наблюдателей, не давало возможностей для восстановления противовоздушной обороны между заходами.
Необычно интенсивной оказалась атака и на Фастов, который, по данным украинской стороны, подвергся ударам минимум четыре раза за ночь. Для Киевской области такая плотность поражения считается нетипичной.
Кроме Киева и Полтавской области, удары пришлись по объектам украинских вооружённых сил в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях. Там фиксировали применение корректируемых авиабомб УМПК, тяжёлых РСЗО, ракет Х-101 и ударных дронов.
Украинские источники заявили, что по стране было выпущено более 500 средств поражения различных типов, назвав атаку одной из самых масштабных с начала осени.
При этом Фастов оказался под ударами и в ночь с пятницы на субботу (с 5 на 6 декабря). Целью атаки ВС РФ здесь также был железнодорожный узел.