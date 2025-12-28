Массированная атака БПЛА по регионам России: что известно

В ночь с 27 на 28 декабря Россия подверглась одной из самых масштабных за время конфликта атак беспилотников. Удары наносились на глубине до 700 километров от границы. Целями стали объекты в Самарской, Белгородской, Курской и Саратовской областях. Российские власти сообщили о десятках сбитых дронов, но ряд ударов достиг целей, что привело к пожарам и разрушениям.