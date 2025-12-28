Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированная атака БПЛА по регионам России: что известно

В ночь с 27 на 28 декабря Россия подверглась одной из самых масштабных за время конфликта атак беспилотников. Удары наносились на глубине до 700 километров от границы. Целями стали объекты в Самарской, Белгородской, Курской и Саратовской областях. Российские власти сообщили о десятках сбитых дронов, но ряд ударов достиг целей, что привело к пожарам и разрушениям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Самарская область

Что известно: главной целью стал НПЗ «Роснефти» в Самаре. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в регионе.

Официальные данные (Минобороны РФ): сообщалось о не менее 10 сбитых БПЛА, направлявшихся в сторону области. Местные власти подтвердили падение обломков в промышленной зоне.

Фактические последствия (по данным местных СМИ и очевидцев): несмотря на заявления о перехвате, на территории НПЗ произошел крупный пожар. Опубликованы кадры яркого пламени и черного дыма над заводом. По предварительным данным, повреждена установка первичной переработки нефти. Жертв на производстве, по официальной информации, удалось избежать благодаря ночной смене. Жители окрестных районов сообщали о сильных хлопках и зареве.

Контекст: Самарский НПЗ неоднократно подвергался атакам, что указывает на стратегическую цель — снижение перерабатывающих мощностей России.

Белгородская область

Что известно: атака носила массированный и рассредоточенный характер. Дроны атаковали как Белгород, так и несколько районов области.

Официальные данные: губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбивании более 15 БПЛА силами ПВО. Объявлена воздушная тревога.

Фактические последствия: обломки сбитых дронов упали на гражданскую инфраструктуру.

Зафиксированы:

  • повреждение многоквартирного жилого дома в одном из микрорайонов Белгорода (выбиты стекла, поврежден фасад)
  • возгорание частного гаража и повреждение нескольких автомобилей.

По предварительной информации, есть пострадавшие (2−3 человека) с осколочными ранениями от разлетевшихся обломков. Им оказали медпомощь.

Контекст: регион живет в условиях практически ежедневных атак, что приводит к постепенному разрушению городской среды и росту числа жертв среди мирных жителей.

Курская область

Что известно: атака была направлена на объекты энергетической и, возможно, военной инфраструктуры в районе Курска.

Официальные данные: губернатор Роман Старовойт заявил о работе ПВО и уничтожении 8−10 БПЛА. Падения обломков, по его словам, происходили на пустырях.

Фактические последствия (по данным местных каналов): в отличие от заявлений властей, есть сообщения о взрыве и пожаре на территории старой, выведенной из эксплуатации промзоны, где, как предполагают местные жители, могли размещаться военные склады. Также поступали сообщения о кратковременных перебоях с электричеством в одном из районов города. Официально это не подтверждено.

Контекст: Курская область как прифронтовой регион является плацдармом для накопления военных ресурсов, что делает ее вероятной целью.

Саратовская область (город Энгельс)

Что известно: это самый дальний от границы регион, подвергшийся атаке (более 700 километров). Район удара — окрестности города Энгельса, где расположена крупная база дальней авиации ВКС России.

Официальные данные: Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА, летевших в направлении области. Местные власти инцидент не комментировали.

Фактические последствия (по данным спутникового мониторинга и косвенных источников): несмотря на заявления о перехвате, в зарубежных аналитических каналах появились спутниковые снимки, на которых виден пожар на окраине территории авиабазы. Точный характер повреждений (авиатехника, инфраструктура) не установлен. Официальных подтверждений разрушений нет.

Контекст: авиабаза в Энгельсе — стратегический объект, с которого запускаются крылатые ракеты по территории Украины. Она неоднократно была целью атак, что свидетельствует о попытках Украины снизить потенциал российской дальней авиации.

Итоги

Общее количество сбитых БПЛА (по сводке Минобороны РФ): 40−45 единиц суммарно по всем направлениям. Однако эта цифра не учитывает дроны, которые могли не быть засечены или долететь до целей.

Успешное поражение стратегических целей: пожар на Самарском НПЗ указывает на очередное преодоление ПВО и ущерб критической нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Гуманитарные последствия в прифронтовых областях: в Белгороде по-прежнему разрушается жилой фонд.