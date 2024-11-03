Маслу — бой! Эксперты оценили окупаемость домашней маслобойки

На фоне дорожающего на протяжении года сливочного масла среди россиян резко увеличился спрос на аппараты по его самостоятельному приготовлению. Насколько выгодна покупка собственной маслобойки, выясняли эксперты aif.ru.
Сначала сухие цифры: по данным Росстата, в сентябре средняя цена сливочного масла в стране составляла свыше 1 тысячи рублей за килограмм. При этом основное сырье для его изготовления — цельное молоко (3,5% жирности) — в среднем стоило около 83 рублей за литр.
Интернет переполнен советами по домашнему приготовлению сливочного масла, которое якобы и на вкус лучше магазинного, и никаких лишних добавок не содержит, и обходится дешевле. К тому же прогресс не стоит на месте и изнурительный в прошлом процесс сегодня максимально автоматизирован.
На маркетплейсах выбор по бытовым маслобойкам разнообразнейший и в любой ценовой категории: от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей за ручные аппараты, до 7−12 тысяч — за маслобойки электрические, причем как отечественного, так и импортного производства.
Вопрос лишь в том, стоит ли такое масло выделки в домашних условиях?
«Даже если расчет стоимости масла производить только по сырью (цельному молоку или сливкам), домашнее масло получается гораздо дороже продукта промышленного производства», — сразу заявляет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Дело в том, что для получения одного кило масла необходимо до 30 литров молока. То есть даже приблизительный подсчет показывает, что только на сырье уйдет около 2,5 тыс. рублей. К тому же, по ее словам, к расходам на сырье необходимо прибавить износ маслобойки и стоимость потраченной электроэнергии.
«В городских условиях инвестиции в домашнюю маслобойку неперспективны по причине того, что у горожан отсутствует сырьевая база (молоко), которую необходимо дополнительно приобретать, — уверен доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. — С учетом всех необходимых затрат рентабельность у проекта по изготовлению домашнего масла крайне низкая».
Кроме того, как напоминает Лебединская, домашнее масло не подлежит долгосрочному хранению. «В зависимости от упаковки срок годности может быть следующим: в бумажной упаковке — 10 суток; в упаковке из фольги — 20, в масленках или контейнерах с плотно закрывающейся крышкой — до 3 недель, — перечисляет она. — При низком фактическом потреблении, если семья небольшая (3−4 человека), ни дополнительный агрегат на кухне, ни его продукция могут оказаться ненужными».
Вероятно, такая механизация имеет смысл при наличии в личном хозяйстве коровы (а лучше нескольких) и избытка молока.
Ранее сообщалось о том, почему и насколько растет стоимость сливочного масла по всей производственной цепочке.