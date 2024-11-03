Маслу — бой! Эксперты оценили окупаемость домашней маслобойки

«Даже если расчет стоимости масла производить только по сырью (цельному молоку или сливкам), домашнее масло получается гораздо дороже продукта промышленного производства», — сразу заявляет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Дело в том, что для получения одного кило масла необходимо до 30 литров молока. То есть даже приблизительный подсчет показывает, что только на сырье уйдет около 2,5 тыс. рублей. К тому же, по ее словам, к расходам на сырье необходимо прибавить износ маслобойки и стоимость потраченной электроэнергии.