Масленица не за горами: Россияне посчитали «индекс блина»

Однако не все предпочитают пшеничную муку. Есть те, кто заменяет её на овсяную. В этом случае на семью также потребуется около 300 рублей. Сторонникам здорового питания потребуется 400 г овсяной муки, 900−1000 мл молока, пять яиц, растительное масло (100 мл), сахар (100 г) и щепотка соли.