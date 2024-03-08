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Масленица не за горами: Россияне посчитали «индекс блина»

Подготовка к весенним праздникам идёт полным ходом. Впереди Масленица, а значит, понадобятся ингредиенты для блинов. Как подсчитали эксперты, в этом году для их приготовления понадобится от 170 до 500 рублей.
Источник: РИА "Новости"

Так, чтобы приготовить заварные ажурные блинчики на кефире для семьи, состоящей из трёх или четырёх человек, потребуется 400 мл кефира, два-три куриных яйца, 300 г пшеничной муки, по две столовые ложки сахара, растительного масла, а также щепотка соды.

«Подавать можно со сметаной, сгущённым молоком, мёдом или вареньем. Приготовить блинчики по этому рецепту обойдётся в 280 рублей», — сообщили Ura.ru аналитики сервиса «Пятёрочка. Доставка».

Однако не все предпочитают пшеничную муку. Есть те, кто заменяет её на овсяную. В этом случае на семью также потребуется около 300 рублей. Сторонникам здорового питания потребуется 400 г овсяной муки, 900−1000 мл молока, пять яиц, растительное масло (100 мл), сахар (100 г) и щепотка соли.

А вот любителям безглютеновых блинов придётся заплатить чуть больше — они обойдутся уже в 500 рублей. При этом самый лучший вариант для экономных — уже готовые, такие блины обойдутся примерно в 170−270 рублей.

Раз уж речь идёт о Масленице, самое время переместиться в Китай. 15 марта впервые с размахом отметят проводы русской зимы, а 17-го торжество состоится в столице провинции Шэньси — Сиане. А связано это с тем, что президент России Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2024-й и 2025-й перекрёстными Годами российской и китайской культуры.