Масленица не за горами: Россияне посчитали «индекс блина»

Так, чтобы приготовить заварные ажурные блинчики на кефире для семьи, состоящей из трёх или четырёх человек, потребуется 400 мл кефира, два-три куриных яйца, 300 г пшеничной муки, по две столовые ложки сахара, растительного масла, а также щепотка соды.
«Подавать можно со сметаной, сгущённым молоком, мёдом или вареньем. Приготовить блинчики по этому рецепту обойдётся в 280 рублей», — сообщили Ura.ru аналитики сервиса «Пятёрочка. Доставка».
Однако не все предпочитают пшеничную муку. Есть те, кто заменяет её на овсяную. В этом случае на семью также потребуется около 300 рублей. Сторонникам здорового питания потребуется 400 г овсяной муки, 900−1000 мл молока, пять яиц, растительное масло (100 мл), сахар (100 г) и щепотка соли.
А вот любителям безглютеновых блинов придётся заплатить чуть больше — они обойдутся уже в 500 рублей. При этом самый лучший вариант для экономных — уже готовые, такие блины обойдутся примерно в 170−270 рублей.
Раз уж речь идёт о Масленице, самое время переместиться в Китай. 15 марта впервые с размахом отметят проводы русской зимы, а 17-го торжество состоится в столице провинции Шэньси — Сиане. А связано это с тем, что президент России Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2024-й и 2025-й перекрёстными Годами российской и китайской культуры.