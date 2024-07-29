«Маске» — 30 лет: как создавали комедию с Джимом Керри

29 июля 1994 года в американский прокат вышла «Маска» Чака Рассела с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Режиссер впоследствии будет снимать сомнительные ужастики и спорные боевики и не сумеет повторить свой успех. А вот карьеры Джима Керри и Кэмерон Диас отправятся прямиком в стратосферу. Сложно найти человека поколения миллениалов, который бы не видел этот фильм в детстве. Более того — картина продолжает находить своего зрителя уже среди зумеров — отдельные эпизоды ленты периодически вирусятся в соцсетях.
Кинокритик и автор телеграм-канала Age of Cinema Елена Зархина рассказывает, как создавалась и хорошо ли сохранилась знаменитая комедия.
Сюжет «Маски» отличает слегка кафкианская атмосфера: мрачный вымышленный Эдж-Сити с криминальными подворотнями и всепроникающим беззаконием, а в центре всего — маленький добродушный человек, затюканный окружением, на грани провала в бесконечный экзистенциальный кошмар. Таким был банковский клерк Стэнли Ипкинс (Джим Керри): он терпеливо сносил издевательства начальства, домовладелицы, сдающей ему обшарпанную комнату, и даже автомеханика, которому привозил свою рухлядь.
Назревающее чувство обиды и желание постоять за себя сыграет Ипкинсу на руку, когда его жизнь кардинально изменится. Очередным безрадостным вечером в руки ему попадет магическая маска. Надевая ее, Ипкинс впускает в себя языческого трикстера и превращается в мультяшное существо с озорным характером и неограниченными силой и фантазией. Отныне его ночи становятся куда интереснее: теперь от него все без ума, включая девушку местного босса мафии Кристину (Кэмерон Диас).
Но прежде чем обрести безоблачное счастье с возлюбленной, о котором Ипкинс так мечтает, ему и Маске необходимо разобраться с бандитами, которые, прознав о волшебном свойстве загадочного артефакта, похищают его. По заветам драматургии, Ипкинс должен повзрослеть, принять ответственность за свою жизнь и преодолеть препятствия собственными силами.
«Маска» — киноадаптация графического романа Майка Ричардса, то есть самый настоящий кинокомикс. Еще в 1989 году Ричардс и вице-президент издательства Dark Horse Comics Тодд Мойер подошли к проекту, сделанном в максимально комичном ключе, с неожиданной стороны. Они предложили кинокомпании New Line Cinema превратить комиксовую «Маску» в мрачный хоррор.
И страшного в первоначальной версии будущего фильма хватало. Например, по словам Ричардса, одна из неиспользованных идей заключалась в том, чтобы в истории появились так называемые изготовители масок, которые они снимали бы с мертвецов, надевали на подростков, чем превращали бы их в зомби. Кажется, это тот самый случай, когда мы должны поблагодарить продюсеров, остудивших пыл Ричардса и Мойера.
Пока авторы комикса нащупывали баланс между смешным и страшным, параллельно тем же занимался и приглашенный на пост режиссера Чак Рассел. Он расходился во взглядах с коллегами: там, где они искали ужас, он высматривал комедию, а проект видел не хоррором с рейтингом «R», а семейной историей, пусть и с возрастным ограничением для совсем уж юных зрителей.
Главный сценарист «Маски» Майк Уэрб написал первый вариант сценария за шесть недель, а через два месяца проект получил зеленый свет. Главными новшествами истории стали сцены, в которых Маска регулярно разрушал четвертую стену, обращаясь к зрителям напрямую, появление в кадре известных кинокритиков Джина Сискела и Роджера Эберта, а также избыточность сцен насилия и эпизодов с сексуальным напряжением, не свойственных семейному кино.
Цитирования в фильме
Сцена в ночном клубе «Коко Бонго», в которой Маска сперва танцует с Тиной, а затем и с половиной города, включая полицейских, — отсылка к анимационной короткометражке 1943 года «Классная Красная шапочка». В ней волк из сказки Шарля Перро в образе кутилы и дамского угодника разъезжает по ночному городу.
Венчает сюжет сцена в клубе, где он кружит в танце Красную шапочку, облаченную в провокационное мини. Продюсеры, «Маски», сперва настаивали на сокращении этой сцены в клубе, посчитав ее затянутой. Но первые тест-показы показали, что зрители от нее в восторге, и эпизод сохранили.
Фраза Маски «Это острая фрикаделька!» — цитата из популярной в 1990-е рекламы «алка-зельтцер», в которой герой съедал огромное количество фрикаделек.
Эпизод с Маской, представляющим, что ему вручают «Оскар» и произносящим со сцены «Вы любите меня, вы действительно любите меня», — это отсылка в настоящей оскаровской речи актрисы Салли Филд, сказавшей: «Я вам нравлюсь, я действительно вам нравлюсь».
Когда авторы определились с концептом фильма, поженив семейную комедию и хоррор, настало время поиска исполнителей. Главную роль хотели отдать Рику Морэнису из «Охотников за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей». Рассматривали Мартина Шорта из «Убийств в одном здании» и Робина Уильямса.
Но исполнительный продюсер New Line Cinema Майк Де Лука увидел Джима Керри в комедийном скетч-шоу «В ярких красках» и отправил запись Майку Ричардсу. Так нашли лучшего Стэнли Ипкинса. Начинающий комик из Канады даже обошел в кастинге Николаса Кейджа и Мэттью Бродерика, которые проявляли интерес к проекту.
На роль жгучей красотки Кристины продюсеры зазывали звезду взрослого жанра Анну Николь Смит, но она сделала ставку на съемки в пародийной комедии «Голый пистолет 33 ⅓: Последний выпад». А ее место заняла только запустившая свою карьеру Кэмерон Диас, пройдя 12 этапов прослушивания.
Это решение повлияло на арку героини — Тина изначально была прописана как злодейка, которая лишь притворяется хорошей. Утверждение обаятельной Диас заставило авторов переписать героиню в сторону «девушки в беде»: она становилась заложницей обстоятельств, но несмотря на это помогала герою противостоять бандитам. Для Диас «Маска» стала дебютом, который превратил ее в большую звезду.
Прорывом фильм оказался и для Керри, который снялся в «Маске» до выхода другого хита — комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». За роль Стэнли Ипкиса актеру заплатили «скромные» $450 тыс. А вот следующая роль в комедии «Тупой и еще тупее» принесла ему уже семизначный гонорар — $7 млн. По словам авторов «Маски», сэкономленные на Керри деньги не осели в чьем-то кармане, а были потрачены на создание более качественной компьютерной графики.
За визуальные эффекты фильм получил номинацию на «Оскар». Но проиграл в этой категории драме «Форрест Гамп», в которой снялась уже упомянутая Салли Филд. А Джим Керри стал номинантом на «Золотой глобус». Но главное достижение картины было, конечно же, финансовое. Проект стоимостью около $20 млн собрал в мировом прокате $351 млн.
Благодаря этому в 1990-х «Маска» стала второй в рейтинге самых кассовых экранизаций комиксов, уступив только «Бэтмену» Тима Бертона. А еще держалась как самый прибыльный кинокомикс по соотношению бюджет/сборы до 2019 года, когда этот статус перешел к «Джокеру» Тодда Филлипса.
Критики тоже положительно оценили комедию с Джимом Кэрри — на Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет 80% «свежести» на основании 55 рецензий. А снявшиеся в «Маске» в качестве небольшого камео критики Джин Сискел и Роджер Эберт пришли в восторг от «Маски», назвав Керри и Диас новыми звездами поколения.
Успех «Маски» обрек проект на продолжение. С 1995 по 1997 годы на канале CBS показывали мультфильм «Маска», главного героя в котором озвучивал Роб Полсен. А в 2005 году вышел неудачный сиквел «Сын Маски» с Джейми Кеннеди. Еще на этапе разработки звали Джима Керри, заманивая гонораром в $10 млн, но он отказался, и концепцию сильно переменили. В результате вторая «Маска» стала кассовым провалом (касса в $60 млн при бюджете $84 млн) и собрала семь номинаций на «Золотую малину».
Кстати, до выхода «Сына Маски» продюсеры кинокомпании New Line рассматривали вариант пересечения вселенных. Например, обсуждался потенциальный проект, в котором на экране встретились бы Маска, Фредди Крюгер из «Кошмаров на улице Вязов» и Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13». К счастью, этот проект так и не был реализован.
Спустя 30 лет сложно представить выход фильма наподобие «Маски», который станет хитом и не столкнется со справедливой критикой. Миллениалы выросли на подобных историях. Новое же поколение, как показывают тренды в TikTok, не испытывает какого-либо трепета к «Маске» (уже провал сиквела в 2005-м подтвердил это) и рассматривает фильм, как археологическую древность.
Как и многие хиты 1990-х, «Маска» ностальгически любима, но в новой эпохе ее положение спорное. Атрибуты прошлого — объективация женщин и сексплуатация, глумление над меньшинствами — сегодня стали архаикой, которую индустрия стремится изжить.
Близкий «Маске» пример безбашенного кинокомикса «Дэдпул» тоже пестрит насилием и объективацией, но ему это сходит с рук за счет постиронии, приправы, без которой не обходится ни один современный кинокомикс. «Маска» же останется нестандартной историей героя, набором гэгов 30-летней давности и одним из лучших экранных воплощений Джима Керри.