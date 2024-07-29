«Маске» — 30 лет: как создавали комедию с Джимом Керри

Назревающее чувство обиды и желание постоять за себя сыграет Ипкинсу на руку, когда его жизнь кардинально изменится. Очередным безрадостным вечером в руки ему попадет магическая маска. Надевая ее, Ипкинс впускает в себя языческого трикстера и превращается в мультяшное существо с озорным характером и неограниченными силой и фантазией. Отныне его ночи становятся куда интереснее: теперь от него все без ума, включая девушку местного босса мафии Кристину (Кэмерон Диас).