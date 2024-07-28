Маска слабого ума. Невролог назвала состояния, прикидывающиеся деменцией

Вообще стоит понимать, что поставить диагноз «деменция» сам по себе не так прост и на глазок этого не сделать. А уже пытаться самостоятельно отличить ее от других состояния и вовсе неподготовленному человеку невозможно. Поэтому, если возникли настораживающие сигналы, надо сразу же обращаться к врачу, чтобы либо притормозить патологический процесс, либо исправить состояние, когда когнитивные сбои можно обернуть вспять.