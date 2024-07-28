Маска слабого ума. Невролог назвала состояния, прикидывающиеся деменцией

Деменция вызывает много волнений как у людей, так и врачей и ученых. Поэтому количество советов, как предупредить ее, растет в геометрической прогрессии. На деле же нередко с таким нейродегенеративным расстройством путают другие состояния. Какие именно, aif.ru рассказала к. м. н., врач-невролог, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Елена Сурская.
Важно понимать, что деменция — это синдром, развивающийся на фоне органического поражения мозга, для которого характерны нарушения в разных сферах жизни, в том числе в речи, ориентации в пространстве и месте, абстрактном мышлении и других. Из-за этого начинаются проблемы в повседневной жизни и профдеятельности. Начинается когнитивное снижение.
Деменции бывают разных видов — она отмечается при болезни Альцгеймера, на фоне сосудистых поражений мозга. Бывают также и смешанные варианты. Реже к такому состоянию приводят злоупотребление алкоголем, проблемы с метаболизмом, наличие опухолей мозга, болезнь Паркинсона, нейроинфекции. В России максимально распространена сосудистая деменция — на ее долю приходится 10−39% случаев. Но важно понимать, что при некоторых вариантах когнитивные нарушения могут быть обратимыми.
Нередко возникает проблема правильно дифференциации деменции от других состояний, при которых встречаются проходящие когнитивные нарушения из-за соматических патологий, инфекций, алкогольной зависимости, возрастных изменений и эффективных расстройств.
С какими патологиями можно спутать?
Одним из ярких признаков деменции обычно считают забывчивость. На деле же это не всегда так. Например, встречается возрастная забывчивость. Если неправильно трактовать симптомы, начинается гипердиагностика у пожилых.
Когнитивные нарушения, которые происходят из-за возраста, обычно представляют собой легкие нарушения памяти, замедление скорости психических процессов. Однако главное отличие такого состояния от деменции в том, что не нарушается обыденная и профессиональная деятельность человека, то есть он не забывает, как сварить суп или выполнить задачу на работе. Это состояние считается доброкачественным.
Но стоит понимать, что все же в дальнейшем у таких пациентов все же могут быть выявлены признаки деменции. И чтобы вовремя заметить проблему, им надо регулярно — раз в 6−12 месяцев — проходить обследование у врача.
Еще одно состояние, маскирующееся под деменцию, — депрессия у пожилых. Она в большей части случаев сопровождается определенными когнитивными нарушениями. Часто трудности с диагностикой отмечаются при стертых депрессиях, когда жалобы акцентируются на боли или астении.
Иногда сами пациенты не придают значения своим симптомам, так как считают их нормой для своего возраста. Для депрессии характерны, например, тревожность, тоскливость, подавленность, а деменция будет протекать со вспышками грубости и раздражительностью.
Также походить на деменцию может делирий, который не вызван употреблением алкоголя или иными стимулирующими психику веществами. Такой синдром неспецифический, сопровождается расстройством сознания, внимания, восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций и проблемами со сном.
Идиопатическая гидроцефалия — состояние, характеризующееся сразу тремя нарушениями: проблемами походки, нарушением мочеиспускания и когнитивными нарушениями. Причем проблемы с мышлением здесь не ключевые. Обычно в таком состоянии человек страдает от апатии, снижения скорости мыслительных процессов, вторичными нарушениями памяти. Кроме того, у человека может появляться снижение критичности.
Свое влияние на когнитивные нарушения, которые ошибочно можно принять за деменцию, оказывают и сбои в работе щитовидной железы, когда ее функция снижается. При гипотиреозе могут отмечаться ухудшение интеллекта в целом, снижение внимания или концентрации, проблемы с памятью, сложности с восприятием речи. Нарушение памяти здесь нередко, при этом страдает ее вербальный подвид.
Вообще стоит понимать, что поставить диагноз «деменция» сам по себе не так прост и на глазок этого не сделать. А уже пытаться самостоятельно отличить ее от других состояния и вовсе неподготовленному человеку невозможно. Поэтому, если возникли настораживающие сигналы, надо сразу же обращаться к врачу, чтобы либо притормозить патологический процесс, либо исправить состояние, когда когнитивные сбои можно обернуть вспять.