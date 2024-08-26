Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner

Такое мнение он выразил, комментируя пост пользователя соцсети о том, какие еще были способы вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс.
«Россия — единственный другой вариант», — написал Маск.
Ранее, 24 августа, глава NASA Билл Нельсон заявил, что в результате особых перестановок в составе астронавтов NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Его планируют запустить в следующем месяце в рамках обычной миссии по смене астронавтов.
16 августа глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» сообщил, что госкорпорация в постоянном диалоге с американскими коллегами из NASA, в том числе по ситуации с кораблем Boeing Starliner. В рамках международного проекта МКС интернациональный экипаж совместно реализует научные программы и решает нештатные ситуации, приходя друг другу на помощь.
6 августа в NASA сообщили, что запуск американского космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к МКС состоится не ранее 24 сентября 2024 года. Полет реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года. Решение принято для планирования возвращения экипажа Boeing, который сейчас пристыкован к орбитальной лаборатории. Отстыковка CST-100 Starliner несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей.
Запуск Starliner состоялся 5 июня с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился. Планировалось, что после стыковки с МКС астронавты пробудут на орбитальной станции восемь дней. 6 июня корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Астронавтами, отправившимися в космос, стали Бутч Уилмор и Суни Уильямс.
Позднее, 14 июня, стало известно, что космический корабль не смог отстыковаться от МКС после того, как на нем было обнаружено несколько неисправностей. Кроме утечек гелия, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты заявили, что NASA потребуется начать спасательную операцию.
11 июля сообщалось, что корабль может вернуться на Землю к середине августа. Однако 25 июля менеджер программы полетов Стив Стич сообщил, что дата возвращения корабля CST-100 Starliner на Землю пока неизвестна.