Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner

6 августа в NASA сообщили, что запуск американского космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к МКС состоится не ранее 24 сентября 2024 года. Полет реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года. Решение принято для планирования возвращения экипажа Boeing, который сейчас пристыкован к орбитальной лаборатории. Отстыковка CST-100 Starliner несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей.