Маск заявил о переставшей быть бельгийской столице Бельгии

Ранее Маска признали первым в истории человеком с состоянием в более 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой решения об аннулировании присуждения Маском опционов на акции Tesla, стоимость которых составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, после обжалования постановления бизнесмену принадлежит 749 миллиардов долларов.