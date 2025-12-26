Популярные темы
Маск заявил о переставшей быть бельгийской столице Бельгии

Брюссель перестал быть бельгийским. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Источник: Reuters

Предприниматель отреагировал на публикацию Марио Науфала, который показал детскую статистику столицы Бельгии. Так, около трех четвертей детей в Брюсселе неевропейского происхождения.

«Столица Бельгии больше не бельгийская», — прокомментировал публикацию Маск.

Ранее Маска признали первым в истории человеком с состоянием в более 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой решения об аннулировании присуждения Маском опционов на акции Tesla, стоимость которых составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, после обжалования постановления бизнесмену принадлежит 749 миллиардов долларов.