Маск заявил о «крупнейшем провале в истории IT» после сбоя в Microsoft

В Минцифры сообщили РБК, что информации о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК объяснил, что Россию сбой не затронул, так как в стране практически нет решений CrowdStrike. Microsoft отключила большинство российских клиентов от Azure год назад из-за санкций.