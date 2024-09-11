Маск заявил, что регулятор США мешает SpaceX отправить человека на Марс

«Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться», — написал он в X (ранее Twitter), комментируя пост одного из пользователей, в котором указывается, что FAA постановило, что необходимо провести дополнительные консультации сроком 60 дней относительно возможного влияния шума при испытаниях космического корабля Starship на окружающую среду.
Ранее в сентябре Маск заявил, что рассчитывает на первый беспилотный полет Starship к Марсу через два года, а на первый пилотируемый запуск — уже через четыре года.
Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.