Маск заявил, что регулятор США мешает SpaceX отправить человека на Марс

Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.