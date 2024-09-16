Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года

Как пишет The Guardian, это был не первый раз, когда эксцентричный миллиардер делает подобные заявления. Так, в 2016 году он сказал, что, по его мнению, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться в течение шести лет, хотя тяжелая ракета для их запуска все еще находилась на стадии концепции.