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Маск заявил, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов людей

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что в течение следующих 10 лет миллионы людей будут пользоваться мозговыми имплантами Neuralink.

Источник: AP 2023

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение 5 лет он будет у десятков тысяч, в течение 10 лет он будет у миллионов», — написал миллиардер в X (ранее Twitter).

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года, занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Миллиардер считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли.

28 января компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. В начале августа Маск сообщил, что имплант был внедрен второму пациенту. Устройство позволяет парализованному человеку управлять компьютером.