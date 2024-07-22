Маск выступил за создание американской базы на Луне

Призыв Маска связан с программой NASA Artemis, которая направлена на возвращение людей на естественный спутник Земли и создание там устойчивого присутствия. По словам миллиардера, это будет следующим гигантским скачком человечества.
Грандиозные идеи Маска основаны на его вере в то, что люди должны стать многопланетным видом. Только в таком случае они смогут обеспечить устойчивое выживание и преемственность.
Это не первая идея Маска, которая взбудоражила воображение любителей космоса. Ранее миллиардер призвал США отправить астронавтов на Марс.
Анна Морозова