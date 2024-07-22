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Маск выступил за создание американской базы на Луне

Илон Маск: «Мы должны создать постоянную обитаемую базу на Луне».

Источник: AP 2023

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х заявил, что на Луне необходимо создать постоянную обитаемую базу.

Призыв Маска связан с программой NASA Artemis, которая направлена на возвращение людей на естественный спутник Земли и создание там устойчивого присутствия. По словам миллиардера, это будет следующим гигантским скачком человечества.

Грандиозные идеи Маска основаны на его вере в то, что люди должны стать многопланетным видом. Только в таком случае они смогут обеспечить устойчивое выживание и преемственность.

Это не первая идея Маска, которая взбудоражила воображение любителей космоса. Ранее миллиардер призвал США отправить астронавтов на Марс.

Анна Морозова