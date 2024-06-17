Маск: в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты

Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы «силой мысли».