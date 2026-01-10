Популярные темы
Маск указал на желание Великобритании запретить свободу слова

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 10 января сделал репост сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) фотографии британского премьера Кира Стармера в бикини.

Источник: Reuters

«Они просто хотят запретить свободу слова», — подписал он публикацию в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за скандала с чат-ботом Маска Grok. Пользователи начали использовать нейросеть для создания сексуализированных дипфейков реальных людей, в том числе знаменитостей и детей.

Накануне американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать санкции против Кира Стармера и Великобритании в случае запрета социальной сети X. По ее словам, соответствующий законопроект уже находится в стадии подготовки.

