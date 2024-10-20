Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов

«SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно», — сказал Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, трансляцию которого вели американские вещатели.