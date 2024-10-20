Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов

«SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно», — сказал Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, трансляцию которого вели американские вещатели.
Как заявил предприниматель, он получил необходимые данные, заключив, что акулы будут в порядке, но ситуация напомнила ему «комедийную сценку», а после власти захотели уточнить, как дела обстоят с китами.
«Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как “Пункт назначения: китовая версия”. Это была судьба кита», — сказал Маск.
«Пункт назначения» — серия фильмов ужасов, персонажи которых не могут уйти от судьбы и погибают из-за череды нелепых случайностей.
По словам Маска, несмотря на заключение о том, что с китами тоже все будет нормально, у властей возникали новые «сумасшедшие» вопросы.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в середине октября разрешило SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship после того, как компания выполнила все требования безопасности, экологические и другие лицензионные требования для проведения суборбитального испытательного полета.
В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.