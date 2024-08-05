Маск сообщил о втором человеке с имплантом от Neuralink

Маск также сообщил, что компания планирует увеличить количество пациентов с имплантами Neuralink до 10 к концу года. В январе 2024 года он анонсировал, что первым человеком с мозговым имплантом стал 29-летний Нолан Арбо, который стал полностью парализованным из-за травмы спинного мозга. Устройство было имплантировано в область мозга, отвечающую за двигательную активность, и соединено с микропроводами, которые считывают сигналы мозга. Эти сигналы передаются по беспроводной сети на компьютерное приложение, позволяя владельцу управлять устройством силой мысли.