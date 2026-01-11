Маск согласился с возможностью «южноафриканского сценария» в США

Он также согласился с тезисами из публикации портала The American Tribune (размещает посты консервативного и анти-либерального толка), где говорится, что «они» (кто именно — не уточняется) «хотят навязать всем» то, чего им удалось добиться в Южной Африке — «анархотиранию» экспроприацию и «расовый коммунизм». Портал утверждает, что с помощью этих факторов были разрушены Родезия и Южная Африка, и теперь их же несут в Америку и на остальной Запад, чтобы превратить их в «глобальную фавелу».