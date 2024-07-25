Маск снова заявил, что готов к бою с Цукербергом

«Я готов к бою с Цукербергом в любом месте, в любое время и по любым правилам», — сказал он на видео, которое выложила журналистка телеканала Fox News Келли Фэрес на своей странице.
Маск уже заявлял о своей готовности сразиться с Цукербергом в мае.
Ранее предприниматель заявил, что готов к бою с Цукербергом по правилам UFC в октагоне. Позднее Цукерберг предложил Маску прислать местоположение. Миллиардеры также рассматривали вариант проведения боя в Колизее. В сентябре 2023 года Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После этого Маск предложил приехать к главе Meta домой, как в безопасное место, на что тот ответил, что путешествует.
Источники в министерстве культуры Италии в ответ на запрос РИА Новости сообщали, что ведомство не ведет переговоров с Маском и Цукербергом по поводу проведения их боя в римском Колизее. Как уточняли в министерстве культуры, Колизей уже давно доступен для платных мероприятий высокого уровня и почти всегда в благотворительных целях. Как сообщило впоследствии издание Politico, минкультуры Италии отказало миллиардерам в предоставлении Колизея из-за предстоящего ремонта.
Президент UFC Дэйна Уайт, в свою очередь, заявлял, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как отметил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, он может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.