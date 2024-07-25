Маск снова заявил, что готов к бою с Цукербергом

Президент UFC Дэйна Уайт, в свою очередь, заявлял, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как отметил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, он может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.