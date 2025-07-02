Маск сделал неожиданное заявление о Трампе

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома «за решение серьезных конфликтов в мире».
Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание.
«Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире», — написал Маск в соцсети X.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом «единый, большой и красивый» законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Ранее глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, как и любой, кто помог бы урегулировать конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК). Кроме того, член палаты представителей Эрл «Бадди» Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.