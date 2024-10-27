Маск считает, что человечеству нужно стать многопланетной цивилизацией

«Всегда есть вероятность, что на Земле что-то случится, это может быть антропогенная катастрофа или природная катастрофа. Однажды метеорит уже погубил динозавров. История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению, такие события еще будут впереди. Но продолжительность жизни [человеческой] цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — сказал Маск.