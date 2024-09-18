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Маск рассказал о новом помогающем видеть слепым импланте от Neuralink

Новый имплант Blindsight от Neuralink даст возможность видеть даже незрячим с рождения людям. Об этом 17 сентября сообщил американский предприниматель Илон Маск.

Источник: Reuters

«При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, новый имплант позволит впервые увидеть даже тем, кто был слеп от рождения», — написал он в принадлежащей ему соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Маска, сначала зрение с помощью импланта будет иметь низкое разрешение, но в конечном итоге оно может стать даже лучше естественного зрения и позволит видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационном диапазоне.

Тем временем компания Neuralink уже анонсировала подачу заявок на участие в тестировании нового импланта.

Ранее, 22 августа, Илон Маск сообщил, что через 10 лет мозговые импланты Neuralink его компании будут использоваться миллионами людей.

О вживлении первого импланта Neuralink в мозг человека Маск сообщил 29 января. Тогда он назвал многообещающими первые полученные данные о работе устройства. Первый обладатель вживленного в головной мозг Neuralink Нолан Арбо 25 июня отметил рост эффективности работы устройства. По словам Арбо, спустя месяцы эффективность устройства повысилась. 5 августа Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink. Он уточнил, что 400 электродов успешно работают в мозгу пациента.