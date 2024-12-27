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Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Маск заявил, что Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за нынешних темпов расширения Солнца.

Пользователь в социальной сети Х «напомнил», что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 миллионов лет — ред.)», — написал Маск в ответ на эту публикацию.

В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.