Маск рассказал, когда людям не придется работать

«В долгосрочной перспективе, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в остальном ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вам нужны», — сказал Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи.