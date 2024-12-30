Маск рассказал, как будет управляться Марс после колонизации

«Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию», — написал Маск в ответ на вопрос пользователя соцсети Х о том, каким образом будет управляться Марс.
Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
В сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.