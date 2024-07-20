Маск призвал США отправить астронавтов на Марс

В начале июня компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах — на Луну и Марс.