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Маск признал превосходство Достоевского над книгами по психологии

Американский предприниматель Илон Маск признал, что произведения русского писателя Федора Достоевского лучше, чем книги по психологии.

«Правда» — так Маск ответил в социальной сети Х на публикацию журналиста The Spectator Дилана О’Салливана, который написал, что некоторые книги по психологии «и близко не стоят» к приложенному им отрывку из произведения Достоевского «Братья Карамазовы».

«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим», — говорится в приведенном абзаце.

В 2023 году Достоевский вытеснил Стивена Кинга из лидеров рейтинга самых издаваемых авторов, а в октябре 2024 года стал, по версии «Яндекса», самым популярным писателем России на фоне ожидаемого выхода нового сериала «Преступление и наказание».