Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона за слив заведомо ложной информации NYT

Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые «сливают заведомо ложную информацию» в The New York Times. Саму газету он назвал «чистой пропагандой».
«New York Times — это чистая пропаганда. Кроме того, я с нетерпением жду судебного преследования тех сотрудников Пентагона, которые злонамеренно сливают в NYT ложную информацию. Они будут найдены», — написал миллиардер в Х (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Недовольство куратора Департамента эффективности госуправления США вызвала публикация о секретном брифинге, который должно провести для Маска министерство обороны. The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщили, что Пентагон представит ему сверхсекретный доклад о плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем. Источники издания утверждали, что брифинг включает 20−30 слайдов презентации, которые раскрывают, как США будут действовать в случае конфликта с КНР.
Глава оборонного ведомства Пит Хегсет, комментируя это сообщение, подтвердил, что Маск в пятницу посетит Пентагон, однако опроверг информацию о секретном брифинге. «Это не встреча, посвященная “совершенно секретным китайским военным планам”. Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству. Будет здорово!» — написал он на своей странице в X, сообщает РБК.