Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона за слив заведомо ложной информации NYT

Недовольство куратора Департамента эффективности госуправления США вызвала публикация о секретном брифинге, который должно провести для Маска министерство обороны. The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщили, что Пентагон представит ему сверхсекретный доклад о плане Вооруженных сил США на случай войны с Китаем. Источники издания утверждали, что брифинг включает 20−30 слайдов презентации, которые раскрывают, как США будут действовать в случае конфликта с КНР.