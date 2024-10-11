Маск представил роботакси от Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.
«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси, — начал миллиардер свое выступление. — Думаю, нас ждет блестящее будущее». Презентация проходила на студии Warner Bros. в штате Калифорния, трансляция велась на странице Tesla в X (ранее Twitter).
По словам Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые даже не оборудованы механизмами управления для водителя, так как предполагается, что перевозка пассажиров будет осуществляться полностью в автономном режиме.
Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит $30 тыс., при этом пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30−40 центов за одну милю поездки.
Маск обещал представить давно обещанный проект роботакси еще в августе, но примерно за месяц до презентации объявил, что компании потребуется еще некоторое время на доработку электромобиля.