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Маск представил роботакси от Tesla

По словам бизнесмена, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые не оборудованы механизмами управления для водителя.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси, — начал миллиардер свое выступление. — Думаю, нас ждет блестящее будущее». Презентация проходила на студии Warner Bros. в штате Калифорния, трансляция велась на странице Tesla в X (ранее Twitter).

По словам Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые даже не оборудованы механизмами управления для водителя, так как предполагается, что перевозка пассажиров будет осуществляться полностью в автономном режиме.

Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит $30 тыс., при этом пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30−40 центов за одну милю поездки.

Маск обещал представить давно обещанный проект роботакси еще в августе, но примерно за месяц до презентации объявил, что компании потребуется еще некоторое время на доработку электромобиля.