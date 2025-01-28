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Маск предрек исчезновение двух континентов

Проблему рождаемости стоит решать, иначе Европа и Азия могут исчезнуть. Такое развитие событий предрек миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Источник: Reuters

«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» — написал Маск.

Так миллиардер ответил на идею журналиста Петера Имануэльсена, предложившего ввести в Европе налоговые каникулы для женщин. По его мнению, эта мера поспособствует росту рождаемости.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Предприниматель также сопроводил публикацию картой с «новым наименованием» пролива между Францией и Англией.

Позднее миллиардер заявил, что США являются лидером по приему антидепрессантов в мире, поскольку американские врачи назначают слишком много лекарств данного вида.