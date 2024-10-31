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Маск предложил Кингу пари на победу Трампа

Бизнесмен, основатель компани SpaceX Илон Маск предложил американскому писателю Стивену Кингу поспорить, победит ли кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предстоящих президентских выборах.

Источник: Reuters

Предложение пари было сделано в его соцсети Х (бывший Twitter).

«Трамп победит. Хотите сделать ставки?» — написал Маск.

Так миллиардер ответил Кингу, который назвал «бредовыми» данные о значительном преимуществе Трампа на рынке ставок. По данным букмекеров, в победу Трампа верят 67% игроков, а на вице-президента Камалу Харрис поставили 33,2%.

Макс прокомментировал эти данные словами «69,420% скоро».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight, на 31 октября Харрис поддерживают 48% избирателей, а Трампа — 46,7%.

Илон Маск — один из наиболее известных людей, открыто поддерживающих Трампа. Он неоднократно выступал на мероприятиях предвыборной кампании республиканца. Бизнесмен критикует демократов и предрекает наступление «режима Харрис» с серьезной цензурой в случае их победы.

Ранее Кинг предлагал владельцу Х отдать его синюю галочку фонду, который оказывал помощь Украине. В ответ Маск написал, что «пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?».