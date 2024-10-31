Маск предложил Кингу пари на победу Трампа

Предложение пари было сделано в его соцсети Х (бывший Twitter).
«Трамп победит. Хотите сделать ставки?» — написал Маск.
Так миллиардер ответил Кингу, который назвал «бредовыми» данные о значительном преимуществе Трампа на рынке ставок. По данным букмекеров, в победу Трампа верят 67% игроков, а на вице-президента Камалу Харрис поставили 33,2%.
Макс прокомментировал эти данные словами «69,420% скоро».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight, на 31 октября Харрис поддерживают 48% избирателей, а Трампа — 46,7%.
Илон Маск — один из наиболее известных людей, открыто поддерживающих Трампа. Он неоднократно выступал на мероприятиях предвыборной кампании республиканца. Бизнесмен критикует демократов и предрекает наступление «режима Харрис» с серьезной цензурой в случае их победы.
Ранее Кинг предлагал владельцу Х отдать его синюю галочку фонду, который оказывал помощь Украине. В ответ Маск написал, что «пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?».