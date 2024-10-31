Маск предложил Кингу пари на победу Трампа

Илон Маск — один из наиболее известных людей, открыто поддерживающих Трампа. Он неоднократно выступал на мероприятиях предвыборной кампании республиканца. Бизнесмен критикует демократов и предрекает наступление «режима Харрис» с серьезной цензурой в случае их победы.