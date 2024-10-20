Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в день

Один из богатейших людей мира Илон Маск (2-е место в списке Forbes с состоянием $195 млрд) пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США. Об этом он объявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа.